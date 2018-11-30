В Воронеже определили, когда откроют катки на площади Ленина

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-30T16:25:42+03:00

Они будут работать так же, как и в прошлом году

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В региональном управлении физкультуры и спорта Воронежской области сообщили об ориентировочном сроке открытия двух катков на площади Ленина. Они могут начать работать с 15 декабря.

Впрочем, каток могут открыть и несколько позже в том случае, если в Воронеж придет оттепель, и температура будет стабильно держаться выше нуля.

Как и в прошлом году, катки будут работать через дорогу от театра оперы и балеты, их будет два: взрослый (24х46 метров) и детский (20х20 м.). Со своими коньками катание будет бесплатным. А вот взять их напрокат будет стоить 250 рублей за полтора часа. Катки будут работать с 10.30 до 22.00 (понедельник - выходной).