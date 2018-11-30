Прогнозируемый бюджет Воронежской области в 2019 году впервые в истории превысил 100 млрд рублей
Главный финансовый документ региона сохранит социальную направленность – почти 65% расходов будет направлено на социальные нужды, в том числе связанные с ростом оплаты труда бюджетников, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Закон «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» был принят 30 ноября на 38-м заседании Воронежской областной Думы в первом чтении.
Одной и главных особенностей нового бюджета председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов назвал участие региона в реализации новых национальных проектов – на эти цели в документе только на 2019 год заложено более 14 млрд рублей.