10 лет тюрьмы из-за рыбы рискует получить воронежский менеджер

СЕГОДНЯ 15:39 2018-11-30T15:39:38+03:00

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Бывшего менеджера воронежской фирмы подозревают в присвоении товаров более чем на четыре миллиона рублей. Как рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области, с начала года он потихоньку уносил со склада рыбные и мясные продукты. Потом мужчина спокойно продавал все это добро. "Заработанные" таким образом деньги быстро тратил.

- В отношении 48-летнего жителя города Воронежа возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", - говорят в полиции. - Сейчас он находится под домашним арестом. Грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.