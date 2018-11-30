2018-11-30T15:58:52+03:00
Происшествия

В центре Воронежа мужчина с пистолетом напал на магазин

Он злодействовал в жилом квартале «Олимпийский»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Пистолет приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.Пистолет приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 28 ноября, ЧП произошло в продуктовом магазине, расположенном в доме № 7 жилого квартала «Олимпийский».

Мужчина, которого уже ловили на краже товара в этой торговой точке, в тот вечер явился туда с пневматическим пистолетом. Он снова поругался с продавцами и охранниками, вроде бы ушел, а потом вернулся.

Тут как герой западных боевиков проявил себя охранник магазина. Он вышел с дебоширом на улицу, там незваный гость достал пневматический пистолет и направил на него. Охранник воспользовался тем, что дебошир на мгновение отвлекся, выбил у него пистолет, применив болевой прием, скрутил его и надел наручники. Одна из женщин, работающих в магазине, вызвала полицию. Те быстро, буквально за пять минут, приехали. Охранник передал дебошира стражам порядка. В полиции сообщили, что это ЧП не зарегистрировано, так что, видимо, уголовного дела нападавший мужчина не «заработал».

Напомним, гораздо более мирная история произошла вечером 29 ноября в одной из ветеринарных клиник на Московском проспекте. Там мужчина, переживавший за свою тяжело больную кошку, пришел в медучреждение, зачем-то прихватив с собой пневматический пистолет. Сотрудница клиники вызвала полицию, приехавшие стражи порядка определили, что оружие неисправно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: " Я буду лично контролировать уборку города в эти выходные!"
В Воронеже сквер им. Сухомлинова реконструируют к весне
В Воронеже определили, когда откроют катки на площади Ленина
Прогнозируемый бюджет Воронежской области в 2019 году впервые в истории превысил 100 млрд рублей
10 лет тюрьмы из-за рыбы рискует получить воронежский менеджер
В Воронеже на видео попал пожар в дышащем на ладан 67-летнем доме
Воронежский торговый дом "Перекресток" оштрафовали за отсутствие пандуса
На подсветку зданий в центре Воронежа власти потратят 90 миллионов рублей
Воронежец продает человеческую руку за 250 рублей
В Воронеже в частном секторе появилась новая зона отдыха со спортплощадкой
Воронежские тренеры в этом году подготовили более 30 призеров чемпионатов мира и Европы
В Воронеже владелец смертельно больной кошки в сердцах показал врачам пистолет
В Воронеже разбойник и убийца стали телефонными мошенниками
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин провел пресс-конференцию для журналистов региональных СМИ
«Решил: если год не буду болеть, отблагодарю медиков»: воронежский пенсионер о покупке окон в больницу
Иномарка превратилась в факел на Ленинском проспекте Воронежа
В Воронежской области глава сельского поселения платил своей сестре премии тройного размера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
На выходных Воронеж завалит снегом
В Воронеже "семерка" сбила пешехода: мужчина скончался
Воронежский хлеб набрал гору медалей на федеральном конкурсе
В Воронеже сыграют хиты группы «Кино» в симфонической обработке
Воронежский «Буран» под занавес выездной серии получил разгром от лидера ВХЛ
Воронежский артист спел на закрытии программы "Культурная столица СНГ-2018" в Армении
Воронежский театр оперы и балета готовит джазовый проект к 100-летию Леонарда Бернстайна
В СК возбудили уголовное дело по жестокому избиению мальчика в кадетском корпусе под Воронежем
В Воронеже пенсионерка хотела продать гараж, а в итоге перевела аферистам 380 тысяч собственных рублей