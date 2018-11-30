В центре Воронежа мужчина с пистолетом напал на магазин

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-30T15:58:52+03:00

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В среду, 28 ноября, ЧП произошло в продуктовом магазине, расположенном в доме № 7 жилого квартала «Олимпийский».

Мужчина, которого уже ловили на краже товара в этой торговой точке, в тот вечер явился туда с пневматическим пистолетом. Он снова поругался с продавцами и охранниками, вроде бы ушел, а потом вернулся.

Тут как герой западных боевиков проявил себя охранник магазина. Он вышел с дебоширом на улицу, там незваный гость достал пневматический пистолет и направил на него. Охранник воспользовался тем, что дебошир на мгновение отвлекся, выбил у него пистолет, применив болевой прием, скрутил его и надел наручники. Одна из женщин, работающих в магазине, вызвала полицию. Те быстро, буквально за пять минут, приехали. Охранник передал дебошира стражам порядка. В полиции сообщили, что это ЧП не зарегистрировано, так что, видимо, уголовного дела нападавший мужчина не «заработал».

Напомним, гораздо более мирная история произошла вечером 29 ноября в одной из ветеринарных клиник на Московском проспекте. Там мужчина, переживавший за свою тяжело больную кошку, пришел в медучреждение, зачем-то прихватив с собой пневматический пистолет. Сотрудница клиники вызвала полицию, приехавшие стражи порядка определили, что оружие неисправно.