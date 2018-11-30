В Воронеже на видео попал пожар в дышащем на ладан 67-летнем доме

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-30T15:35:47+03:00

В комментариях в Сети задавались вопросом, какой век на дворе, что такие здания по-прежнему стоят [фото, видео]

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В паблике «Типичный Воронеж» появилось видео пожара в доме на улице Машиностроителей, 66. Его автор предположил, что взорвался газ. Однако в МЧС отметили, что был обычный пожар, повредивший домашние вещи на площади 8 квадратных метров. Жертв не было. Сообщили о ЧП в пятницу, 30 ноября, в 10.27, огонь потушили в 10.46.

Возмущение в Сети вызвал внешний вид дома, который одни назвали бараком, другие недоумевали, как вообще такие здания сохранились в Воронеже в XXI веке. Таким пользователям остается посоветовать побродить в старых кварталах возле Ротонды, а также между остановками Рабочий проспект и 45 Стрелковой дивизии. Ну и в старом центре Воронежа, понятное дело. Там такого добра навалом.

Что же касается конкретно дома № 66, то, по данным сайта dom.mingkh.ru, построен он в 1951 году, а капремонт там проведут в 2022 году.