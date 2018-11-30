Воронежский торговый дом "Перекресток" оштрафовали за отсутствие пандуса

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-30T14:30:25+03:00

Кроме того, не было кнопки вызова специалиста для помощи людям с ограниченными возможностями

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Прокуратура Ленинского района заинтересовалась особенностями работы торгового дома "Перекресток", что зарегистрирован на ул. Революции 1905 года. Правоохранители обратили внимание, что у здания магазина отсутствуют пандусы. Кроме того, не было кнопки вызова специалиста для помощи людям с ограниченными возможностями. Суд признал юридическое лицо виновным и назначил наказание в виде штрафа - 20 тысяч рублей.

Ранее в эфире радио "Комсомольская правда" об этой проблеме говорил Сергей Шахов, реабилитолог общества слепых.

- Супермаркеты все чаще приходят на смену обычным магазинам. К сожалению, они для нас - незрячих - фактически недоступны. Чтобы найти товар, нужно просить помощи у кассира. Но это же не его работа! И очень нужен специальный сотрудник, который помогал бы делать покупки.