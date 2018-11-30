2018-11-30T15:36:25+03:00
Общество

На подсветку зданий в центре Воронежа власти потратят 90 миллионов рублей

Ее планируют установить на 47 зданиях
Яков СТРОГОВ
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Проспект Революции скоро станет еще краше.Проспект Революции скоро станет еще краше.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На портале правовых документов появилось постановление о финансировании подсветки зданий в центре Воронежа. На эти цели выделят 90 миллионов рублей. Деньги будут выделять из областного и городского бюджетов. Курировать контроль за расходованием денег и качеством подсветки будет первый заместитель председателя правительства региона Виталий Шабалатов.

Конкурс на проведение этих работ проводили специалисты МКУ «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ». Победителями признали три воронежские организации: ООО «Профсити», ООО «Фирма вис» и ООО «Энерго-С».

Подсветка, в частности, появится на зданиях Государственного банка, ЦУМа, Дома связи, управления ЮВЖД, Доме офицеров, гостиниц «Бристоль» и Marriott, кинотеатра «Пролетарий», театра кукол «Шут», Доме губернатора, здании, Центрального дворца бракосочетаний, Воронежской филармонии и Благовещенского кафедрального собора. В ближайших планах – освещение 19 фасадов на проспекте Революции, а также фонтана недалеко от площади Победы. Также новая подсветка появится в Первомайском парке, пешеходной зоне на улице Карла Маркса, Петровском сквере, возле вокзала Воронеж-1, в скверах у Дома молодежи и у памятника Платонову.

В будни подсветка будет белая, в праздничные дни - разноцветная.

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