Воронежец продает человеческую руку за 250 рублей

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-30T13:47:40+03:00

Также он заявил, что есть и другие части тела

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На одном из сайте бесплатных объявлений размещены фотографии окровавленной отрезанной кисти человеческой руки. И указано, что ее продают за 250 рублей.

В описании предложения указано, что рука мягкая, торг при ее покупке неуместен. А также, что есть и другие части тела, но уже под заказ.

Позвонив по указанному телефону, мы облегченно вздохнули. Оказалось, что продаются игрушки для празднования Хеллоуина. Собеседник даже выражал готовность принести заказ сам. Мы обещали подумать. Благо время есть – Хеллоуин неблизко.