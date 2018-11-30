2018-11-30T13:47:40+03:00
Общество

Воронежец продает человеческую руку за 250 рублей

Также он заявил, что есть и другие части тела
Яков СТРОГОВ
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На одном из сайте бесплатных объявлений размещены фотографии окровавленной отрезанной кисти человеческой руки. И указано, что ее продают за 250 рублей.

В описании предложения указано, что рука мягкая, торг при ее покупке неуместен. А также, что есть и другие части тела, но уже под заказ.

Позвонив по указанному телефону, мы облегченно вздохнули. Оказалось, что продаются игрушки для празднования Хеллоуина. Собеседник даже выражал готовность принести заказ сам. Мы обещали подумать. Благо время есть – Хеллоуин неблизко.

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