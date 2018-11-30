Воронежские тренеры в этом году подготовили более 30 призеров чемпионатов мира и Европы
Лучшим спортивным педагогам вручили награды
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29 ноября во Дворце творчества детей и молодежи во второй раз вручили награды городского смотра-конкурса «Лучший тренер года». 121 сотрудник воронежских спортивных школ соревновались в шести номинациях.
– Тренеры городских спортивных школ подготовили в этом году более 30 призеров чемпионатов мира и Европы, более 160 воспитанников стали победителями всероссийских соревнований, – отметил руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин.