В Воронеже владелец смертельно больной кошки в сердцах показал врачам пистолет

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-30T13:09:15+03:00

"Пневмат" лучше без особой нужды с собой не брать. Фото: из архива «КП»

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В четверг, 29 ноября, около шести часов вечера в ветеринарной клинике на Московском проспекте произошел неприятный инцидент. Мужчина пришел туда с тяжело больной кошкой. Он сильно переживал за свою домашнюю любимицу, нервничал и, видимо, не задумываясь о том, как это могут расценить врачи и медсестры, решил переложить свой пневматический пистолет.

Одна из сотрудниц ветеринарной клиники увидела пистолет, испугалась и вызвала полицию. Приехавшие стражи порядка попросили мужчину показать им оружие и выяснили, что «пневмат» неисправен. Врачи заявили, что посетитель им не угрожал.

Неизвестно, повлиял ли этот инцидент на процесс лечения животного, но кошка умерла. Впрочем, по предварительным данным, у нее было онкологическое заболевание, от которого мало шансов спастись.