В Воронеже разбойник и убийца стали телефонными мошенниками

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-30T13:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в серии телефонных мошенничеств 36-летнего жителя Краснодарского края и 38-летнего жителя Саратовской области. Первый был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшее смерть, второй – за разбой, грабеж и кражу.

С марта по июль 2018 года в отделы полиции обратились несколько жителей Воронежа и заявили, что стали жертвами телефонных мошенников. Оперативники выяснили, что аферисты действовали по одной и той же схеме. Они набирали случайные номера и тем, кто брали трубки, говорили, что их банковские счета атакуют хакеры, их блокируют и деньги срочно нужно перевести родственникам. Многие верили, сообщали данные своих карт. Вскоре, понятное дело, с них снимали деньги.

После задержания мошенники рассказали, что иногда советовали своим жертвам переводить свои деньги на счет, который открывали на подставных людей. Своим знакомым, соглашавшимся «подставляться» таким образом, они платили определенную сумму.

Обоим аферистам придется отвечать в суд по статье 159 УК РФ «Мошенничество».