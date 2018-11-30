Иномарка превратилась в факел на Ленинском проспекте Воронежа

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-30T11:41:21+03:00

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Сегодня, 30 ноября, примерно в 3.15 ночи пожарным поступил вызов из Железнодорожного района. У дома 149 на Ленинском проспекте загорелся автомобиль "Дэу-Нексия". Очевидцы говорят, что одним задымлением дело не ограничилось. Иномарка полыхала как факел.

На место приехали четверо пожарных на одной спецмашине. Огонь потушили меньше чем через 15 минут после вызова.

- По оперативной информации, пострадавших нет. Причина возникновения пожара уточняется, - говорят в ГУ МЧС по Воронежской области.