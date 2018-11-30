2018-11-30T10:49:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области глава сельского поселения платил своей сестре премии тройного размера

Женщина устроилась руководителем дома культуры
Виктор ПАВЛОВ
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Прокуратурой Семилукского района заинтересовалась личностью руководителя дома культуры в селе Ендовище. Женщину принимал на работу глава администрации Семилукского сельского поселения. Как выяснили правоохранители, это ее родной брат.

- Не исключалась возможность возникновения личной заинтересованности, которая могла повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей, - сообщают в прокуратуре.

Оказалось, что именно глава поселения назначал своей сестре оклад и премии. С 2016 года по 2018 стимулирующая надбавка выросла в 3,3 раза. Прокуратура назначила специальную комиссию, по итогам котоой женщину уволили с поста директора ДК.

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