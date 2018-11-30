2018-11-30T10:49:56+03:00
Общество

На выходных Воронеж завалит снегом

А еще будет по-зимнему холодно
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Верим в силу коммунальных служб!Верим в силу коммунальных служб!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Воронежский гидрометеоцентр обещает снежные и морозные выходные. Зима начинается правильно!

В субботу, 1 декабря, будет -5 днем и -8 ночью. Вероятность осадков - 56%. И этими самыми осадками, конечно, будет снег. В воскресенье днем чуть-чуть потеплеет - до -2 градусов. А вот ночь на понедельник будет такой же морозной - -8. И да, в воскресенье тоже будет валить снег!

Уверены, что воронежские коммунальные службы уже изучили этот прогноз и встречают грядущий снегопад на низком старте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области глава сельского поселения платил своей сестре премии тройного размера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
В Воронеже "семерка" сбила пешехода: мужчина скончался
Воронежский хлеб набрал гору медалей на федеральном конкурсе
В Воронеже сыграют хиты группы «Кино» в симфонической обработке
Воронежский «Буран» под занавес выездной серии получил разгром от лидера ВХЛ
Воронежский артист спел на закрытии программы "Культурная столица СНГ-2018" в Армении
Воронежский театр оперы и балета готовит джазовый проект к 100-летию Леонарда Бернстайна
В СК возбудили уголовное дело по жестокому избиению мальчика в кадетском корпусе под Воронежем
В Воронеже пенсионерка хотела продать гараж, а в итоге перевела аферистам 380 тысяч собственных рублей