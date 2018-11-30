На выходных Воронеж завалит снегом

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-30T10:49:56+03:00

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Воронежский гидрометеоцентр обещает снежные и морозные выходные. Зима начинается правильно!

В субботу, 1 декабря, будет -5 днем и -8 ночью. Вероятность осадков - 56%. И этими самыми осадками, конечно, будет снег. В воскресенье днем чуть-чуть потеплеет - до -2 градусов. А вот ночь на понедельник будет такой же морозной - -8. И да, в воскресенье тоже будет валить снег!

Уверены, что воронежские коммунальные службы уже изучили этот прогноз и встречают грядущий снегопад на низком старте.