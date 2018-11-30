В Воронеже "семерка" сбила пешехода: мужчина скончался

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-30T10:04:43+03:00

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Вчера, 30 ноября, примерно в 7.15 часов у одного из домов на улице Ростовской произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель ВАЗ-2107 ехал со стороны улицы Королькова в сторону улицы 206 Стрелковой дивизии. Навстречу шел 54-летний пешеход. Автомобилист не успел среагировать. Последовал удар.

- Пешеход скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В области за сутки зарегистрировано 128 ДТП, из них в Воронеже – 100. Травмы на дорогах получили 7 человек.