2018-11-30T08:20:58+03:00
Общество

Воронежский хлеб набрал гору медалей на федеральном конкурсе

Отметили сразу нескольких производителей
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Наш хлеб - уж точно всему голова!Наш хлеб - уж точно всему голова!Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Воронежский хлеб в очередной раз отметили на федеральном уровне. С 25 по 28 ноября в Москве прошел всероссийский смотр качества "Инновации и традиции", а также конкурс "Лучший инновационный продукт года".

Золотые медали получили хлебозавод "Тобус" (хлеб ржано-пшеничный "Керенский", сдоба "Лакомка", сушки "Счастливое чаепитие"), "Хлебозавод № 2" (хлеб "Губернский" и "Чернавский"), "Хлебозавод № 1" (хлеб пшеничный из муки первого сорта). Серебро выхватил тот же "Хлебозавод № 2" (хлеб "Ржаной лекарь", хлеб из муки первого сорта нарезанный, штрудель сдобный, плюшка "Московская новая"), "Хлебозавод № 7" (батоны "Кольцовский", "Никитинский"), "Хлебозавод № 1" (сдоба "Чайное лакомство"), "Тобус" (хлеб украинский новый и пшеничный из муки первого сорта, сушки "Челночок" новый и "Малышок"). Бронзовая медаль досталась все тому же "Хлебозаводу № 1" (сдоба "Ассорти Полянка"). Кроме того, "Русская продовольственная компания" – "Воронежская хлебная компания" завоевала гран-при конкурса "Лучший инновационный продукт года" – "За сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий".

Видимо, не все воронежские производители - такие молодцы. Порой горожане находят в продуктах предметы и вещества, которые не упоминались на упаковке в графе "состав"... Вот девушка купила хлеб с гвоздем. Подобный случай недавно произошел с другим воронежцем. Он нашел в булочке металлическую пружину.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области глава сельского поселения платил своей сестре премии тройного размера
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
На выходных Воронеж завалит снегом
В Воронеже "семерка" сбила пешехода: мужчина скончался
В Воронеже сыграют хиты группы «Кино» в симфонической обработке
Воронежский «Буран» под занавес выездной серии получил разгром от лидера ВХЛ
Воронежский артист спел на закрытии программы "Культурная столица СНГ-2018" в Армении
Воронежский театр оперы и балета готовит джазовый проект к 100-летию Леонарда Бернстайна
В СК возбудили уголовное дело по жестокому избиению мальчика в кадетском корпусе под Воронежем
В Воронеже пенсионерка хотела продать гараж, а в итоге перевела аферистам 380 тысяч собственных рублей