2018-11-29T21:52:31+03:00
Звезды

В Воронеже сыграют хиты группы «Кино» в симфонической обработке

С гастролями снова приедет гитарист Юрий Каспарян
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже ждет сюрприз поклонников творчества Виктора Цоя. Хиты группы «Кино» сыграют в феврале в симфообработке. Программа «Симфоническое КИНО» - это оригинальный проект, полностью вдохновленное поэтической и композиторской гениальностью Виктора Цоя.

- Бесценная коллекция песен Цоя преподнесена интеллигентно и осторожно. Прогрессивные дирижеры, работающие в проекте, справляются с непростой задачей - сохранить интонацию группы «Кино», представив ее в качественном симфоническом исполнении. Такого раньше в нашей стране не было, чтобы симфонический оркестр исполнял произведения отечественных рокеров в течение двух часов, - отмечает автор оркестровок Игорь Вдовин.

В проекте участвуют гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя Александр, который создал для проекта видеоряд, полностью отражающий всю стилистику культового коллектива.

Отполированные мелодические линии, трепетное выстраивание композиции, принципиальное сохранение акцентов именно там, где их оставил Виктор Цой, а также объемный и обволакивающий звук - все это «Симфоническое КИНО». Успешный пример того, как можно воплотить в реальность крылатую фразу «Цой жив!».

Концерт пройдет 14 февраля в Event-Hall, начало в 19.00.

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