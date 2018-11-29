Воронежский «Буран» под занавес выездной серии получил разгром от лидера ВХЛ

СЕГОДНЯ 21:21 2018-11-29T21:26:47+03:00

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Счет хозяева льда открыли уже на шестой минуте – классный розыгрыш большинства точным выстрелом завершил Дмитрий Возовик – 0:1. «Буран» достаточно быстро ответил. На 11 минуте Даниил Акиньшин отыскал дырку в щитках вратаря «Лады» Александра Скрынника – 1:1. Увы, до перерыва ничейный счет не удержался. На 18 минуте Зияту Пайгину никто не мешал бросать, а он это умеет делать будь здоров – 1:2.

Весь второй период шла равная игра, но на 37 минуте ошибку «ураганных» использовал Артурс Озолиньш – 1:3. Третью 20-минутку активно начал «Буран». На 44 минуте Игорь Мирнов свел преимущество хозяев до минимума – 2:3. Увы, почти тут же последовало удаление у «ураганных», и Александр Мастрюков поставил точку в розыгрыше «лишнего» - 2:4.

Главный тренер «Бурана» Александр Трофимов рано заменил вратаря на шестого полевого игрока, и чуть не сорвал банк. Будь поточнее Аслан Раисов, вышедший на свидание с вратарем «Лады», концовка могла получиться огневая. Увы, последовало еще одно удаление игрока «Бурана». И опять тольяттинцы не простили – на 59 минуте Озолиньш оформил дубль. А через 40 секунд «ураганных» добил точный бросок Игоря Бондырева – 2:6.

«Буран» пока 21-й с 26 очками, отрыв от зоны плей-офф достиг четырех очков. Впереди матч в Воронеже с «Ермаком» из Ангарска, в этом сезоне терпящем бедствие – сибиряки занимают последнее 29 место. Игра стартует в 19.00.