2018-11-29T21:26:47+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» под занавес выездной серии получил разгром от лидера ВХЛ

Впрочем, большую часть матча «ураганные» с тольяттинской «Ладой» сражались достойно
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Один из шести голов влетает в сетку "Бурана".Один из шести голов влетает в сетку "Бурана".Фото: ХК "Лада".
Изменить размер текста:

Счет хозяева льда открыли уже на шестой минуте – классный розыгрыш большинства точным выстрелом завершил Дмитрий Возовик – 0:1. «Буран» достаточно быстро ответил. На 11 минуте Даниил Акиньшин отыскал дырку в щитках вратаря «Лады» Александра Скрынника – 1:1. Увы, до перерыва ничейный счет не удержался. На 18 минуте Зияту Пайгину никто не мешал бросать, а он это умеет делать будь здоров – 1:2.

Весь второй период шла равная игра, но на 37 минуте ошибку «ураганных» использовал Артурс Озолиньш – 1:3. Третью 20-минутку активно начал «Буран». На 44 минуте Игорь Мирнов свел преимущество хозяев до минимума – 2:3. Увы, почти тут же последовало удаление у «ураганных», и Александр Мастрюков поставил точку в розыгрыше «лишнего» - 2:4.

Главный тренер «Бурана» Александр Трофимов рано заменил вратаря на шестого полевого игрока, и чуть не сорвал банк. Будь поточнее Аслан Раисов, вышедший на свидание с вратарем «Лады», концовка могла получиться огневая. Увы, последовало еще одно удаление игрока «Бурана». И опять тольяттинцы не простили – на 59 минуте Озолиньш оформил дубль. А через 40 секунд «ураганных» добил точный бросок Игоря Бондырева – 2:6.

«Буран» пока 21-й с 26 очками, отрыв от зоны плей-офф достиг четырех очков. Впереди матч в Воронеже с «Ермаком» из Ангарска, в этом сезоне терпящем бедствие – сибиряки занимают последнее 29 место. Игра стартует в 19.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже сыграют хиты группы «Кино» в симфонической обработке
Воронежский артист спел на закрытии программы "Культурная столица СНГ-2018" в Армении
Воронежский театр оперы и балета готовит джазовый проект к 100-летию Леонарда Бернстайна
В СК возбудили уголовное дело по жестокому избиению мальчика в кадетском корпусе под Воронежем
В Воронеже пенсионерка хотела продать гараж, а в итоге перевела аферистам 380 тысяч собственных рублей
В Воронеже на 30% снизилось количество нарушений среди подростков
Воронежцев приглашают на "Новогоднее танго любви"
Рецидивист по пьяной лавочке влез в чужой дом, нашел ключи и угнал иномарку
На главной площади Воронежа появилась "будка протеста"
Мэр Воронежа поручил навести в клумбах красоту
Воронежская певица примет участие в федеральном телеконкурсе
Воронежец завоевал серебро чемпионата мира по тхэквондо
Глава Воронежа Вадим Кстенин прибавил семь пунктов в национальном рейтинге мэров
Воронежский суд заблокировал сайты, пропагандирующие тюремную романтику
Воронежский автоэксперт прокомментировал законодательную отмену знака "Шипы"
В Воронеже владельца «Ауди» за нарушение правил стоянки хотят оштрафовать на 1000 рублей
Гомель станет побратимом Воронежа
В 2018 году Дорожный фонд Воронежской области дополнительно получит 1,2 млрд рублей на содержание, ремонт и строительство дорог
Житель Воронежской области спилил липы на 43 тыс рублей, чтобы построить баню
Каждый второй воронежец, пользующий аналоговым телевидением, не собирается переходить на «цифру»
В Воронеже устранили крупные коммунальные аварии в Северном и Советском районах
Воронежцы завоевали 17 золотых медалей на соревнованиях по восточному боевому единоборству
Из Воронежа в Минск откроются прямые рейсы
Воронежский медуниверситет прокомментировал ночные очереди студентов для отработки занятий
В Воронеже назначили главу управления ЖКХ