2018-11-29T20:49:53+03:00
Звезды

Воронежский артист спел на закрытии программы "Культурная столица СНГ-2018" в Армении

Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено хором Magnetusфото предоставлено хором Magnetus
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Солист коллектива Magnetus (экс-хора «Русский формат», который подписал недавно контракт с лейблом Макса Фадеева) Андрей Сорокин спел на закрытии межгосударственной программы "Горис - культурная столица СНГ 2018", которая прошла в Армении. Единственным представителем-вокалистом на этом престижном мероприятии от России стал именно воронежец. Специальным гостем мероприятия стал российский театральный и общественный деятель Анатолий Иксанов.

Весь год в одном из древних городов Армении Горисе, который в в 2018 году был культурной столицей СНГ. проходили выставки, концерты и фестивали, а в рамках закрытия от каждой страны выступили представители-вокалисты.

В следующем году эстафету «культурная столица СНГ» принимает город Брест в Белорусии, а в 2020 году Шымкент в Казахстане.

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