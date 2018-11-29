Воронежский театр оперы и балета готовит джазовый проект к 100-летию Леонарда Бернстайна

СЕГОДНЯ 18:52 2018-11-29T18:52:13+03:00

В концерте прозвучит музыка из кино, а также спиричуэлы и другие композиции

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16 декабря в театре оперы и балета пройдет премьера концертной программы «Джазовые ритмы XX века». Труппа посвятит музыкальный проект 100-летию американского композитора, пианиста и выдающегося дирижера Леонарда Бернстайна. Он писал музыку в различных стилях и направлениях, в том числе, сочинял для театральных подмостков и кино.

- В исполнении артистов хора прозвучат произведения Бернстайна, тонко сочетающие в себе элементы джаза и блюза. Также в программе джазовая месса Боба Чилкотта, спиричуэлы и другие композиции, - сообщили в театре.

Над проектом работает режиссер Рената Чиркова, мультимедийным оформлением занимается художник по свету Ольга Кувакина. Концертмейстер - лауреат международных конкурсов Татьяна Николаева.

Концерт пройдет на малой сцене в театральном фойе 16 декабря, начало в 18.00.