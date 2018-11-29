2018-11-29T18:35:20+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка хотела продать гараж, а в итоге перевела аферистам 380 тысяч собственных рублей

Мошенник убедил женщину, что переведет ей деньги, а сам проруководил обратной операцией
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже очередная жертва мошенников. 60-летняя пенсионерка, не слишком подкованная в пользовании банковскими картами, лично перевела аферистам 380 тысяч собственных сбережений. А хотела, наоборот, получить деньги за продажу гаража.

Женщина разместила объявление в интернете. Позвонивший мужчина сообщил, что готов немедленно перести всю сумму в полном объеме. Доверчивая женщина отправилась в ближайшее отделение банка, где, следуя рекомендациям "покупателя", совершила несколько операций в банкомате. И 380 тысяч рублей как языком слизнуло.

Мошенников будут искать, а пока полицейские просят проявлять бдительность, не сообщать никому пин-кодов своих карт.

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