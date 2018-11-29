2018-11-29T18:06:49+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на "Новогоднее танго любви"

В ВКЗ пройдет концерт в рамках абонемента №2. «Классика и не только...»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото с афиши ВКЗ.фото с афиши ВКЗ.
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В этот раз симфонический оркестр Воронежского концертного зала пригласил баяниста с мировым именем, известного вокалиста и композитора Айдара Гайнуллина. Он лауреат 18 международных конкурсов баянистов и аккордеонистов, в том числе «Кубка мира» (Лондон-2001). За выдающиеся достижения в искусстве игры на баяне Айдар Гайнуллин вписан в «Золотую книгу талантов России».

Вместе с солистами Романом Зорькиным (гитара), Сергеем Шамовым (ударные, кахон), Павлом Новиковым (бансури, дудук, курай) и музыкантами оркестра ВКЗ Айдар Гайнуллин исполнит произведения Петербургского, Пьяццоллы, Раупова, Уэлана, Гайнуллина.

Концерт пройдет в ВКЗ 19 декабря в 19.00 (6+).

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