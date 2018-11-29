Рецидивист по пьяной лавочке влез в чужой дом, нашел ключи и угнал иномарку

СЕГОДНЯ 17:51 2018-11-29T17:51:21+03:00

Правда, не справился с управлением и врезался в пень

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28 ноября из гаража 72-летней жительницы поселка Воля исчез «Форд-Фокус». Не обнаружила женщина и ключей от авто, которые лежали в кармане верхней одежды. Потерпевшая предположила, что ночью в ее дом забрался вор.

Оперативники изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку. На видео вблизи дома потерпевшей засветился 20-летний ранее судимый житель поселка Воля. Тем времнем, от сотрудников ГИБДД поступила информация, что похищенный автомобиль нашли разбитым в Воронеже.

Когда подозреваемого задержали, он признался, что совершил кражу ключей и угон по пьяной лавочке. Мол, проник во двор к потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил, что дверь не заперта и его потянуло на подвиги: мужчина зашел в дом, нашел в карманах висевшей одежды ключи от гаража и автомобиля. И тогда решил пощекотать нервы еще сильнее: уехал на чужой машине в Воронеж. Правда, не справился с управлением и врезался в пень. Машина перевернулась, тогда угонщик вылез из нее и вернулся обратно в поселок.

Теперь ему грозит до пяти лет заключения.