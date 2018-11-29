На главной площади Воронежа появилась "будка протеста"

СЕГОДНЯ 17:41 2018-11-29T17:42:35+03:00

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В эти дни площадь Ленина превратилась в стройплощадку. Здесь заканчивают монтаж катка и необходимых помещений. Одно из этих самых помещений и привлекло внимание пользователей сети. В десяти метрах от памятника Ленину (и в сотне метров от здания областного правительства) разместили туалетную кабинку.

Едва ли строители хотели таким образом выразить свою политическую позицию. Однако в Instagram будку назвали "инструментом для выплеска недовольства граждан" и "будкой для кратковременных одиночных пикетов", а также сравнили ее с тардисом - машиной времени и космическим кораблем из сериала "Доктор Кто".