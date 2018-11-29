2018-11-29T17:11:28+03:00
Звезды

Воронежская певица примет участие в федеральном телеконкурсе

Екатерина Короткова уже принимала участие в шоу Первого канала
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Екатерина Короткова.Екатерина Короткова.
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Воронежская певица Екатерина Короткова примет участие в четвертом сезоне Всероссийского вокального телеконкурса «Новая Звезда», первые туры которого пройдут с 23 по 30 декабря. Масштабное музыкальное состязание уже который год собирает самых талантливых вокалистов со всей страны. Показы полуфиналов и финала запланированы на 2-4 января 2019 года на канале "Звезда", двух победителей выберут музыкальные эксперты в жюри конкурса и телезрители путем голосования.

Напомним, второкурсница эстрадно-джазового отделения музыкального колледжа имени Ростроповичей Екатерина Короткова совсем недавно засветилась еще в одном мегапопулярном телепроекте: наша землячка успешно прошла этап слепых прослушиваний в шоу "Голос" и оказалась в команде Константина Меладзе.

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