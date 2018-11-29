Воронежец завоевал серебро чемпионата мира по тхэквондо

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-29T17:36:49+03:00

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Воронежские мастера тхэквондо отлично выступили на соревнованиях, проходивших на Ближнем Востоке.

На командном чемпионате мира в городе Фуджайра ОАЭ сборная России заняла второе место. Наши уступили иранцам лишь на последних секундах. Серебро вместе с партнерами по команде завоевал воспитанник воронежской СДЮСШОР № 33 Андрей Земледельцев

- Считаю, Андрей выложился на 100%,- поделился старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по тхэквондо и личный тренер спортсмена Роман Ходин. - Меня радует то, что он вышел на тот уровень, где может уверенно бороться со спортсменами высочайших категорий

Примерно в то же время в Израиле проходил 16-й международный рейтинговый турнир «Israel Open-2019», где воронежские спортсменки завоевали «бронзовые» медали. Призер чемпионата мира Татьяна Кузьмина стала третьей в весовой категории до 67 кг. София Диденко с минимальным счетом уступила в полуфинале Ванессе Марковой и стала бронзовым призером в весе до 46 кг.

Татьяна Кузьмина (справа) и София Диденко привезли из Израиля бронзовые медали.Фото: cspsk-vrn.ru

Фото: cspsk-vrn.ru