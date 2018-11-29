Воронежский суд заблокировал сайты, пропагандирующие тюремную романтику

СЕГОДНЯ 16:26 2018-11-29T16:26:54+03:00

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Сотрудники прокуратуры Советского района наткнулись в интернете на сайты, воспевающие тюремную романтику. На четырех порталах были размещены материалы, содержащие пропаганду криминальной субкультуры.

- Вход на сайты был свободный, регистрация пользователей для доступа к материалам не требовалась. Ознакомиться с их содержанием мог любой. Информация, размещенная на сайтах, создавала у пользователей образ привлекательности преступного образа жизни, могла способствовать формированию у них мнения об обыденности и успешности уголовно-осужденных лиц. Для предупреждения и нейтрализации влияния криминальной субкультуры на несовершеннолетних прокуратура потребовала через суд запретить распространение подобной информации. Суд заявление удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.