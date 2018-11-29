Воронежский автоэксперт прокомментировал законодательную отмену знака "Шипы"

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-29T16:22:25+03:00

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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает водителям не устанавливать на машины знак "Шипы". В полиции говорят, что знак утратил актуальность, а его отмена согласована со всеми профильными ведомствами. (Неясно, правда, почему он вдруг стал актуальным прошлой зимой.)

- Одна из главных проблем автомобилистов - нестабильная нормативно-правовая база. За пять лет вышло около сорока постановлений правительства с изменениями ПДД. Автомобилист перестает понимать, какие именно требования сейчас действуют. Инспектору легче предъявить ему претензии: «Вы не выполнили такой-то пункт правил», - уверен Николай Киселев, председатель воронежского регионального отделения «Комитета по защите прав автомобилистов». - А чего стоит пресловутый знак «Шипы»! То за его отсутствие вдруг начали наказывать, то сказали, что делать этого не будут. К середине осени постановление еще не отменили. То есть в эти снежные дни любой гаишник в соответствии с законодательством вполне мог выписать штраф.

Николай Киселев в студии радио "КП в Воронеже"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО