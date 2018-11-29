В Воронеже владельца «Ауди» за нарушение правил стоянки хотят оштрафовать на 1000 рублей

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-29T16:07:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Снимок в интернете спровоцировал проверку воронежскими полицейскими факта нарушения ПДД. Внимание правоохранителей привлекла фотография «Ауди-S8», водитель которой нарушил правила остановки или стоянки транспортных средств (стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных специальными дорожными знаками).

Полицейские уже установили, что автомобиль принадлежит 32-летнему жителю Белгородской области. Владельца разыскивают, чтобы привлечь к ответственности: ему грозит штраф 1000 рублей.

- В данном случае водитель не только нарушил ПДД, но и создал затруднение для безопасного движения пешеходов, - сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские предлагают воронежцам активно ловить нарушителей ПДД на камеру - и отправлять снимки и видео на сайт www.gibdd.ru в раздел «Прием обращений», ну или звонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02 (круглосуточно).