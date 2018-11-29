Гомель станет побратимом Воронежа

СЕГОДНЯ 15:50 2018-11-29T15:50:11+03:00

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У Воронежа появится новый город-побратим. Это город Гомель в Беларуси. Решение об этом с российской стороны приняли депутаты Гордумы. В мэрии Воронежа объяснили, почему назрела такая идея: - В 2013 году между администрацией Воронежа и Гомельским городским исполнительным комитетом было заключено соглашение о сотрудничестве в области муниципального управления, экономики, производства, торговли, образования, культуры и спорта. Сейчас срок его действия истек, поэтому Гомелю было предложено установить побратимские отношения, и белорусская сторона приняла это предложение.