В 2018 году Дорожный фонд Воронежской области дополнительно получит 1,2 млрд рублей на содержание, ремонт и строительство дорог

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-29T15:35:12+03:00

При этом 910 миллионов рублей из этих поступлений составили уплаченные в текущем году штрафы ГИБДД - решение об этом принял региональный парламент, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

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На 37-ом заседании облдумы депутаты единогласно одобрили поправки в закон «О дорожном фонде Воронежской области», расширившие перечень источников формирования фонда.

– Изменениями установлено, что 70% от суммы денежных штрафов за нарушение ПДД, зачисляемых в бюджет области в текущем году, будут направлены на дорожную деятельность в регионе, а это около 910 миллионов рублей, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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