Житель Воронежской области спилил липы на 43 тыс рублей, чтобы построить баню

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-29T15:33:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Россошанского района попал по уголовную статью за срубленные липы. Факт открылся случайно: участковый в селе Поддубное, обходя вверенную территорию, заметил во дворе одного из домов свежие бревна. Поинтересовался у 30-летнего хозяина их происхождением, тот и признался, что срубил четыре липы в ближайшей лесопосадке, из распиленных бревен собирался строить баню.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценили в 43 000 рублей. Нарушителю за незаконную рубку лесных насаждений грозит до двух лет лишения свободы.