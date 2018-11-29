2018-11-29T15:33:03+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области спилил липы на 43 тыс рублей, чтобы построить баню

Нарушителю грозит двух лет лишения свободы
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Житель Россошанского района попал по уголовную статью за срубленные липы. Факт открылся случайно: участковый в селе Поддубное, обходя вверенную территорию, заметил во дворе одного из домов свежие бревна. Поинтересовался у 30-летнего хозяина их происхождением, тот и признался, что срубил четыре липы в ближайшей лесопосадке, из распиленных бревен собирался строить баню.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценили в 43 000 рублей. Нарушителю за незаконную рубку лесных насаждений грозит до двух лет лишения свободы.

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