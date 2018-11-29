2018-11-29T15:28:57+03:00
Общество

Каждый второй воронежец, пользующий аналоговым телевидением, не собирается переходить на «цифру»

Некоторые горожане и вовсе впервые услышали о нововведении
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Выяснилось, что 73% воронежцев знают о предстоящем переходе на «цифру»Выяснилось, что 73% воронежцев знают о предстоящем переходе на «цифру»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мы предупреждали, что с 1 января в России должна начаться эра цифрового телевидения. Стоит ли воронежцам бежать за цифровыми ТВ-приставками? Ответ можно увидеть в нашем материале. А тем временем вместе с социологической службой «Ваше мнение!» мы проверили, а знают ли вообще горожане о грядущих изменениях и готовятся ли хоть как-то к ним.

Выяснилось, что 73% воронежцев знают о предстоящем переходе на «цифру». Еще 18% респондентов признались, что что-то слышали, но до сих пор не понимают, в чем заключаются изменения. И только 9% горожан новости обошли стороной.

Вместе с тем важно понимать, какая же часть жителей Воронежа пользуется обычным аналоговым телевидением. По подсчетам исследователей, это 34%. Большая же часть воронежцев уже давно перешли на спутниковое или кабельное телевидение – 51%. Еще 15% горожан и вовсе отказались от телевизора.

Но давайте же обратимся к тем, кого непосредственно коснутся изменения. Так, 28% из тех воронежцев, что пользуются комнатной или уличной антенной уже позаботились о себе и купили цифровую приставку. К ним можно прибавить еще 3% тех, кто собирается сделать покупку в ближайшее время.

Однако 19% горожан будут что-либо покупать только тогда, когда изменения все-таки вступят в силу. А остальные 50% готовы и вовсе отказаться от телевидения и не покупать приставку.

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