2018-11-29T15:46:35+03:00
Происшествия

В Воронеже устранили крупные коммунальные аварии в Северном и Советском районах

На улице Хользунова работники комбината благоустройства продолжают убирать воду [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Работники комбината благоустройства говорят, что не мешало бы перекрыть движение на время уборки воды.Работники комбината благоустройства говорят, что не мешало бы перекрыть движение на время уборки воды.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Трубы, прорвавшиеся в Северном и Советском районе, починили. В домах на улице Хользунова скоро должно появиться тепло. А в Советском районе дадут холодную воду.

Наиболее сложная ситуация была с аварией на улице Хользунова у дома № 42. Там прорвалась чугунная труба, и вода с более высокого участка хлынула в низину. Там ее до сих пор убирают работники комбината благоустройства Коминтерновского района.

- Хоть бы дорогу перекрыли, а то машины туда-сюда, мешают, - пожаловался один их рабочих.

На месте прорыва трубы около двух часов дня уже зарыли место, где ее ремонтировали. Сотрудник «РВК-Воронеж» сказал, что тепло уже вот-вот должно появиться на первых этажах оставшихся без него домов.

На подходе к месту аварии снег и вода превратились в жидкую грязь. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На подходе к месту аварии снег и вода превратились в жидкую грязь.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Место, где прорвалась труба, уже засыпали землей. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Место, где прорвалась труба, уже засыпали землей.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Напомним, с утра жители улицы Хользунова жаловались, что по улице текут потоки воды. А затем в мэрии сообщили, что без тепла и водоснабжения остались корпус ВГУ и девять многоэтажек.

Примерно в то же время, в 13.55, устранили и коммунальную аварию в Советском районе, случившуюся возле дома № 29 на улице Любы Шевцовой. Холодную воду уже дали в дома, где ее из-за этого ЧП отключали. Причина повреждения трубы – коррозия стальной ремонтной накладки.

С утра без холодной воды оставались 66 многоэтажек и около 2,5 тысяч частных домов на Любы Шевцовой, Перхоровича, Южно - Моравской, проспекте Патриотов, на двух соцобъектах на улице Шендрикова – дом № 4 (детский сад) и дом 6 (школа №83); в поселках 1 Мая и Тепличный.

Напомним, что 27 ноября из-за похожей аварии в Железнодорожном районе без горячей воды и тепла остались 69 многоэтажек и несколько социальных объектов на Ленинском проспекте. По поводу ЧП проводит проверку прокуратура

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