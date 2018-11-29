Воронежцы завоевали 17 золотых медалей на соревнованиях по восточному боевому единоборству

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-29T15:34:32+03:00

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24 - 25 ноября в Москве прошли Международные соревнования, Чемпионат и Первенство России, а так же Всероссийские детские соревнования по восточному боевому единоборству спортивная дисциплина «Кобудо». Сборная Воронежской области завоевала 17 золотых, пять серебряных и 10 бронзовых медалей.

Лучшим спортсменом нашей команды стал Артем Кожокин. Он в шестой раз подряд завоевал титут чемпиона России в категории до 80 кг. Артему не было равных и на Международных соревнованиях, где он также завоевал золото. На высшую ступень пьедестала чемпионата России поднялись Владислав Гаврилов в весовой категории до 65 кг, Константин Кириаков в категории до 75 кг.

Фото с турнира.Фото: Белоглазова Марина

В ката тайхо-дзюцу высшую награду среди мужчин 18 лет и старше завоевали Денис Заложных и Арман Зироян, а среди женщин 18 лет и старше Дарья Зенина и Виктория Кожушкова. Все они воспитаннико воронежской школы каратэ «Фудокай».

В первенстве России золото в копилку воронежской команды принесли юниоры Иван Храбсков в категории до 60 кг, Илья Климов в категории до 65 кг, Артем Демченко победил сразу в двух возрастных категориях в весе до 70 кг. Среди девушек лучшей стала Дарья Ивакина в категории до 45 кг.

На Всероссийских детских соревнованиях победу одержали Максим Косарев в категории до 27 кг, Матвей Родин в категории до 36 кг и Иван Сафонов в категории до 45 кг.

Также же пять наших земляков выполнили норматив мастера спорта.

Президент «Федерации ВБЕ Воронежской области» Александр Лапин пояснил, что такой выдающийся результат наша воронежская команда показала впервые на Российском уровне.