Из Воронежа в Минск откроются прямые рейсы
Направление оказалось популярным у воронежцев
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Авиакомпания "Белавиа" свяжет Воронеж и Беларусь прямыми регулярными рейсами со вторника, 18 декабря. Пресс-служба воронежского аэропорта сообщает, что это направление почему-то популярно у воронежцев на этих новогодних каникулах. Например, 30 декабря предновогодний рейс в Минск будет выполнен на воздушном судне большей вместимости.
Улететь в Белоруссию можно будет четыре раза в неделю. Рейсы вводятся по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.