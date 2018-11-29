Воронежский медуниверситет прокомментировал ночные очереди студентов для отработки занятий

СЕГОДНЯ 14:20 2018-11-29T14:21:48+03:00

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Пресс-служба воронежского медуниверситета объяснила ситуацию с ночными очередями студетов для отработки занятий по оперативной хирургии. Напомним, читатели "КП" сообщили, что будущие врачи вынужденны записываться в определенный список и подтверждать свое присутствие на перекличках каждый час.

- Отработки, которые студенты сейчас пытаются сдать, - это долги, накопившиеся за год-полтора. Пропуски занятий, несданные тематические задания. Они могли отработать их в течение года каждый месяц, но не делали этого, т.е. можно сказать, что очереди занимают нерадивые студенты. Физически один преподаватель может принять за день порядка 18 человек, - объясняют в вузе. - Но важно, что студенты, которые записываются в очередь, не приходят на отработку. Списки получаются все равно дутые. Да и не нужны личные записи, потому что на кафедрах есть журналы, в которые можно вписать свою фамилию, чтобы сдать отработку.