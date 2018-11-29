2018-11-29T15:24:59+03:00
Общество

В Воронеже назначили главу управления ЖКХ

Его возглавил Дмитрий Соломаха
Ярослав ИВАНОВ
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Дмитрий Соломаха, фото мэрии ВоронежаДмитрий Соломаха, фото мэрии Воронежа
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С 29 ноября городское управление ЖКХ возглавил новый руководитель - отвечать за уборку снега, сосулек и другие коммунальные проблемы города будет Дмитрий Соломаха, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

Дмитрий Соломаха имеет несколько высших образований, в том числе юридическое (окончил Воронежский экономико-правовой институт по специальности юриспруденция, он кандидат юридических наук) и является весьма опытным чиновником. Работал в администрации Воронежа с 2001 года - на разных должностях, в том числе и связанных со сферой ЖКХ (ведущий специалист отделов реформы ЖКХ и эксплуатации жилья, начальник отдела по эксплуатации жилья, ТСЖ и ЖСК комитета ЖКХ департамента развития городского хозяйства). В 2008 году Соломаха перешел на работу в управу Ленинского района, а в 2014-м снова вернулся в мэрию Воронежа - начальником отдела финансового контроля в сфере городского хозяйства управления финансово-бюджетной политики, затем стал заместителем руководителя управления жилищных отношений.

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