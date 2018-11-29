2018-11-29T13:57:12+03:00
Звезды

Юрий Стоянов прочитает воронежской детворе Незнайку

Артист приедет в рамках проекта "Сказки с оркестром"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Музыкально-литературный цикл оркестра Воронежского концертного зала в содружестве со знаменитыми актерами театра и кино продолжит Юрий Стоянов. Мэтр прочитает воронежской детворе сказку Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей». В этот вечер прозвучит музыка Тихона Хренникова и Тихона Хренникова-младшего.

Стоянов уже дважды приезжал читать сказки в Воронеж - Пушкина и Астрид Линдгрен.

"Сказки с оркестром" пройдут в ВКЗ 11 декабря в 19.00 (6+).

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