2018-11-29T13:28:53+03:00
Происшествия

Коминтерновский район стал самым криминальным в Воронеже

Наша область на третьем месте в ЦФО по количеству преступлений
Ярослав ИВАНОВ
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инфографика с сайта прокуратуры Воронежской области.инфографика с сайта прокуратуры Воронежской области.
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О ситуации с преступностью рассказал первый зам прокурора региона Василий Хромых на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Воронежской области. Притом, что идет общероссийская тенденция снижения криминальных действий, и в Воронежской области за 2018 год их стало меньше на 12%, чем в 2017-м, регион на третьем месте по количеству преступлений в ЦФО (после Москвы и Московской области).

В процентном соотношении самыми распространенными видами противоправных действий у нас являются кражи (45%), мошенничества (11%) и незаконный оборот наркотиков (9%). В целом снизилось число грабежей, разбоев, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, побоев, хищения документов.

По количеству криминала лидирует Коминтерновски район (3887 преступлений за 10 мес текущего года), на втором месте Левобережный (2068), третью строчку занимает Советский (1977).

В области самую криминальную статистику имеют Лискинский, Новоусманский и Семилукский районы.

По данным прокуратуры, почти две трети криминальных деяний совершено лицами, ранее имевшими проблемы с законом - каждый третий обвиняемый судим.

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