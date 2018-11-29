В Воронеже на улице Ильича насчитали 86 незаконных гаражей

СЕГОДНЯ 13:05 2018-11-29T13:05:01+03:00

14 из них уже убрали

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Сотрудники управы Левобережного района выявили 86 незаконно установленных гаражей в районе домов №53-№55 по улице Ильича. Владельцев конструкций предупредили о необходимости убрать их в добровольном порядке. Девять собственников откликнулись на обращение и самостоятельно демонтировали постройки. Пять гаражей разобрали силами комбината благоустройства.

- При отсутствии правоустанавливающих документов, в соответствии с действующим законодательством, гараж является самовольной постройкой и подлежит сносу за счет средств владельца, - напомнили в управе Левобережного района. - После истечения срока для добровольного переноса гаражей начинается процедура по их принудительному демонтажу.

Сотрудники управы продолжат работу по ликвидации незаконных сооружений.