2018-11-29T15:39:35+03:00
Общество

Валерий Фадеев попытался оправдаться за то, что назвал аэропорт Воронежа сараем

Секретарь Общественной палаты признался, что в местном аэропорту ни разу не был
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Вот он - родной воронежский сарай. Или дворец?Вот он - родной воронежский сарай. Или дворец?Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Не так давно Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ, назвал сараем воронежский аэропорт. Гость программы возмутился, что Столица Черноземья претендует на то, чтобы назвать свой аэровокзал в честь Петра I. Это вызвало негодование даже за пределами Воронежа. Сегодня в эфир вышла передача Владимира Соловьева "Полный контакт". Туда тоже пригласили Валерия Фадеева - снова для обсуждения подходящего к концу голосования за новые имена для российских аэропортов.

Ведущий напомнил слушателям, что за имя "Петр I" борются три города: Санкт-Петербург, Астрахань и Воронеж. Причем последний обгоняет Северную столицу. Тут секретарь Общественной палаты РФ и припомнил свое недавнее высказывание.

- Воронежцы на меня очень обиделись. И журналисты обрадовались: ну как же, сенсация - назвал сараем аэропорт.

- Позвольте напомнить, это означает "дворец", - подмечает весело смеющийся Соловьев.

- Я просто сказал, что нехорошо писать имя такого великого человека на строении, которое похоже на сарай. И только потом сообразил, что лидирует в голосовании именно Воронеж! В местном аэропорту я ни разу не был. Потом посмотрел на фото - вполне приличное здание. Кстати, там собираются построить новый терминал, чтобы соответствовать. Так что, может, в этом (переименовании - прим. ред.) все же есть какая-то польза.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Воронежа поручил навести в клумбах красоту
Воронежская певица примет участие в федеральном телеконкурсе
Воронежец завоевал серебро чемпионата мира по тхэквондо
Глава Воронежа Вадим Кстенин прибавил семь пунктов в национальном рейтинге мэров
Воронежский суд заблокировал сайты, пропагандирующие тюремную романтику
Воронежский автоэксперт прокомментировал законодательную отмену знака "Шипы"
В Воронеже владельца «Ауди» за нарушение правил стоянки хотят оштрафовать на 1000 рублей
Гомель станет побратимом Воронежа
В 2018 году Дорожный фонд Воронежской области дополнительно получит 1,2 млрд рублей на содержание, ремонт и строительство дорог
Житель Воронежской области спилил липы на 43 тыс рублей, чтобы построить баню
Каждый второй воронежец, пользующий аналоговым телевидением, не собирается переходить на «цифру»
В Воронеже устранили крупные коммунальные аварии в Северном и Советском районах
Воронежцы завоевали 17 золотых медалей на соревнованиях по восточному боевому единоборству
Из Воронежа в Минск откроются прямые рейсы
Воронежский медуниверситет прокомментировал ночные очереди студентов для отработки занятий
В Воронеже назначили главу управления ЖКХ