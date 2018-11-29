Валерий Фадеев попытался оправдаться за то, что назвал аэропорт Воронежа сараем

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-29T15:39:35+03:00

Секретарь Общественной палаты признался, что в местном аэропорту ни разу не был

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Не так давно Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ, назвал сараем воронежский аэропорт. Гость программы возмутился, что Столица Черноземья претендует на то, чтобы назвать свой аэровокзал в честь Петра I. Это вызвало негодование даже за пределами Воронежа. Сегодня в эфир вышла передача Владимира Соловьева "Полный контакт". Туда тоже пригласили Валерия Фадеева - снова для обсуждения подходящего к концу голосования за новые имена для российских аэропортов.

Ведущий напомнил слушателям, что за имя "Петр I" борются три города: Санкт-Петербург, Астрахань и Воронеж. Причем последний обгоняет Северную столицу. Тут секретарь Общественной палаты РФ и припомнил свое недавнее высказывание.

- Воронежцы на меня очень обиделись. И журналисты обрадовались: ну как же, сенсация - назвал сараем аэропорт.

- Позвольте напомнить, это означает "дворец", - подмечает весело смеющийся Соловьев.

- Я просто сказал, что нехорошо писать имя такого великого человека на строении, которое похоже на сарай. И только потом сообразил, что лидирует в голосовании именно Воронеж! В местном аэропорту я ни разу не был. Потом посмотрел на фото - вполне приличное здание. Кстати, там собираются построить новый терминал, чтобы соответствовать. Так что, может, в этом (переименовании - прим. ред.) все же есть какая-то польза.