Валерий Фадеев попытался оправдаться за то, что назвал аэропорт Воронежа сараем
Не так давно Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ, назвал сараем воронежский аэропорт. Гость программы возмутился, что Столица Черноземья претендует на то, чтобы назвать свой аэровокзал в честь Петра I. Это вызвало негодование даже за пределами Воронежа. Сегодня в эфир вышла передача Владимира Соловьева "Полный контакт". Туда тоже пригласили Валерия Фадеева - снова для обсуждения подходящего к концу голосования за новые имена для российских аэропортов.
Ведущий напомнил слушателям, что за имя "Петр I" борются три города: Санкт-Петербург, Астрахань и Воронеж. Причем последний обгоняет Северную столицу. Тут секретарь Общественной палаты РФ и припомнил свое недавнее высказывание.
- Воронежцы на меня очень обиделись. И журналисты обрадовались: ну как же, сенсация - назвал сараем аэропорт.
- Позвольте напомнить, это означает "дворец", - подмечает весело смеющийся Соловьев.
- Я просто сказал, что нехорошо писать имя такого великого человека на строении, которое похоже на сарай. И только потом сообразил, что лидирует в голосовании именно Воронеж! В местном аэропорту я ни разу не был. Потом посмотрел на фото - вполне приличное здание. Кстати, там собираются построить новый терминал, чтобы соответствовать. Так что, может, в этом (переименовании - прим. ред.) все же есть какая-то польза.