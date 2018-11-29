В Воронеже полицейский раскрутил бизнесменов на 700 тысячную взятку

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-29T13:14:02+03:00

Оперативник потребовал деньги, чтобы не проводить проверку фирмы, на что не имел никаких полномочий

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Воронежские следователи завели уголовное дело о крупной взятке на очередного полицейского. Попался оперативник одного из отделов регионального управления МВД России. 29-летний правоохранитель потребовал от жителя Воронежа немалые деньги, чтобы не проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности фирмы его жены. При этом сотрудник полиции фактически такими проверками не занимался, то есть просто ввел мужчину в заблуждение, воспользовавшись служебным положением. Сумму он затребовал кругленькую - 700 тыс рублей.

В ноябре на улице Ленинградской его с этими деньгами повязали сотрудники регионального СК и УФСБ России по Воронежской области.

В региональном Главке МВД сообщили, что сотрудника отстранили от работы и проводят служебную проверку. Следователи завели дело о мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения, сообщили в региональном следственном управлении СК России.