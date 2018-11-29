В Ленинском районе Воронежа обсудили вопросы малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-29T12:44:23+03:00

В управе прошло совещание предпринимателей с профильными и контролирующими организациями

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В управе Левобережного района прошла встреча предпринимателей с представителями контролирующих органов и президента Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области». На встрече обсудили вопросы проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства.

Открывая мероприятие заместитель руководителя управы Роман Андреев отметил:

- Бизнес - основа экономического роста и развития региона и государства в целом. В современном обществе востребованным становится новый бизнес - открытый, эффективный, инновационный. Уверен, что в будущем, наше взаимное сотрудничество в решении вопросов, будет иметь только положительные результаты.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся как вопросов развития бизнеса, так и вопросы благоустройства и санитарного состояния нестационарных торговых объектов, выполнение дизайн-регламента и другие.

В завершении встречи предприниматели прошли анкетирование было предложено пройти анкетирование на тему состояния малого и среднего бизнеса в районе, существующих проблем и перспектив его развития.