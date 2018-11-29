Коммунальный коллапс в Воронеже – холодной воды нет и в Советском районе

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-29T12:32:51+03:00

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В четверг, 29 ноября, случилась авария на стальном водопроводе диаметром 600 миллиметров у дома № 29 на улице Любы Шевцовой. Там треснула труба.

Из-за аварии с 10.00 отключили холодную воду в 66 многоэтажках и около 2,5 тысяч частных домов на Любы Шевцовой, Перхоровича, Южно - Моравской, проспекте Патриотов, на двух соцобъектах на улице Шендрикова – дом № 4 (детский сад) и дом 6 (школа №83); в поселках 1 Мая и Тепличный.

Место аварии на картеФото: с сайта ООО "РВК-Воронеж".

На месте аварии работают сотрудники «РВК-Воронеж». Устранить ее обещают до 16.00.

Также 29 ноября из-за аварии на трубопроводе в районе дома № 42 на улице Хользунова. Там ситуация гораздо более серьезная – вообще без воды и отопления остались девять многоэтажек и учебный корпус ВГУ. В мэрии сообщили, что и там коммунальщики обещают закончить работы к 16.00.

Напомним, что 27 ноября из-за похожей аварии в Железнодорожном районе без горячей воды и тепла остались 69 многоэтажек и несколько социальных объектов на Ленинском проспекте. По поводу ЧП проводит проверку прокуратура.