Ночью в воронежском супермаркете сработала тревожная кнопка

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-29T11:56:17+03:00

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Минувшей ночью в воронежском супермаркете в Советском районе сработала тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии. Причиной срабатывания сигнализации стал мужчина, который пытался украсть продукты. Увидев, что проникнуть внутрь незамеченным ему не удалось, он разразился бранью. Тем не менее, ему все равно пришлось отправиться в отдел.

На месте выяснилось, что задержанному 34 года и его давно ищут правоохранители. Жителя Каменского района Воронежской области месяц назад объявили в федеральный розыск - и тоже за кражу. Теперь задержанного будут судить.