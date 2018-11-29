В Воронеже обсудили вопросы организации работы с молодежными коллективами

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-29T11:44:34+03:00

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В Воронеже прошел форум педагогических отрядов Воронежской области, организованный студентами и преподавателями Воронежского государственного технического университета в рамках реализации гранта за победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

- В рамках форума участники прослушали лекции по вопросам подготовки командных составов – лидерство в студенческом отряде и работа с молодежным коллективом, приняли участие в тренингах и мастер-классах по разным направлениям организации мероприятий в детском лагере, представители различных педагогических отрядов получили возможность защитить перед директорами лагерей свою программу смены и получили экспертную оценку, - рассказали в управе Ленинского района. –Также была презентована платформа для дистанционного обучения вожатскому мастерству.

Директора учреждений отдыха и оздоровления детей приняли участие в совещании с представителями штаба студенческих отрядов. На встрече обсудили вопросы прохождения медицинской комиссии и разработали план мероприятий на год.