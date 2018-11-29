2018-11-29T11:44:34+03:00
Общество

В Воронеже обсудили вопросы организации работы с молодежными коллективами

Мероприятия прошли в рамках форума педагогических отрядов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

В Воронеже прошел форум педагогических отрядов Воронежской области, организованный студентами и преподавателями Воронежского государственного технического университета в рамках реализации гранта за победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

- В рамках форума участники прослушали лекции по вопросам подготовки командных составов – лидерство в студенческом отряде и работа с молодежным коллективом, приняли участие в тренингах и мастер-классах по разным направлениям организации мероприятий в детском лагере, представители различных педагогических отрядов получили возможность защитить перед директорами лагерей свою программу смены и получили экспертную оценку, - рассказали в управе Ленинского района. –Также была презентована платформа для дистанционного обучения вожатскому мастерству.

Директора учреждений отдыха и оздоровления детей приняли участие в совещании с представителями штаба студенческих отрядов. На встрече обсудили вопросы прохождения медицинской комиссии и разработали план мероприятий на год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на улице Ильича насчитали 86 незаконных гаражей
Валерий Фадеев попытался оправдаться за то, что назвал аэропорт Воронежа сараем
В Воронеже полицейский раскрутил бизнесменов на 700 тысячную взятку
В Ленинском районе Воронежа обсудили вопросы малого и среднего бизнеса
Коммунальный коллапс в Воронеже – холодной воды нет и в Советском районе
Ночью в воронежском супермаркете сработала тревожная кнопка
В Воронеже жителям Северного микрорайона из-за вселенского потопа вырубили воду и тепло
Студенты воронежского медуниверситета выстраиваются в ночные очереди на отработку занятий
Рано утром в Воронеже "семерка" насмерть сбила неизвестного мужчину
Воронежцы массово избавляются от криптовалютных ферм
Знаменитости из США передали привет Воронежу
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области не превышает сезонного уровня
В Воронежской области ищут 54-летнего мужчину из Новой Усмани
Случаи продажи фальсификата красной икры на улицах Воронежа подтвердили в Роспотребнадзоре
Воронежские взятки в три раза дешевле среднероссийских
Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
У спикера Воронежской гордумы появился еще один заместитель