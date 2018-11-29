2018-11-29T12:30:05+03:00
Происшествия

В Воронеже жителям Северного микрорайона из-за вселенского потопа вырубили воду и тепло

Буйный поток из трубы течет у Памятника Славы до улицы Шишкова и на улице Хользунова
Юрий КОЗЛОВ
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Так течет вода у дома № 12 на улице Хользунова.Так течет вода у дома № 12 на улице Хользунова.Фото: Илья Поляков, Типичный Воронеж.
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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото разлившейся в Северном микрорайоне воды. Их авторы утверждают, что Памятник Славы просто тонет. Вода доходит до улицы Шишкова. При этом на момент опубликования поста активности коммунальщиков никто не заметил.

Схожий пост разместили по поводу воды, текущей по улице Хользунова у дома № 12. В мэрии пояснили, что новый Ноев ковчег пока готовить не стоит, коммунальщики вроде бы все же взялись за дело:

- Произошла авария у дома № 42 по улице Хользунова. По предварительным данным, воду пришлось отключить в корпусе ВГУ и девяти многоэтажках воду и отопление. А еще в трех многоэтажных домах нет только холодной воды

Аварию обещают устранить лишь к вечеру 29 ноября, ориенировочно в 16.00.

Напомним, 27 ноября без горячей воды и тепла остались жители 69 домов на Ленинском проспекте. Проверкой обстоятельств ЧП занимаются сотрудники прокуратуры.

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