2018-11-29T10:56:36+03:00
Общество

Студенты воронежского медуниверситета выстраиваются в ночные очереди на отработку занятий

По словам ребят, подтверждать присутствие на перекличках нужно и в полночь, и в шесть утра
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: предоставлено читателями.фото: предоставлено читателями.
Изменить размер текста:

Читатели "КП" сообщили о странной ситуации, связанной с воронежским медуниверситетом. По их словам, студенты четвертого курса по ночам стоят в очереди на отработку оперативной хирургии.

- Дело в том, что запись начинается в 19:00 и до 00:00 нужно присутствовать на перекличках каждый час. Это необходимо, чтобы попасть в список из 17 человек. Аналогичная процедура начинается в три часа утра и до 6:30, - рассказывают наши собеседники.

Все действо происходит перед закрытыми воротами вуза. А раньше, по словам ребят, составлять списки разрешали внутри корпуса, что позволяло хотя бы не мерзнуть в холодную погоду.

- Руководство института не в курсе данной проблемы? Преподаватели, что препятствуют студентам получить рейтинг перед сессией? - негодуют участники очереди. - Или набивают цену накануне сессии? Другого объяснения - нет.

"КП" обратилось в медуниверситет за комментарием данной ситуации. Официальный ответ в вузе обещали подготовить в ближайшее время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на улице Ильича насчитали 86 незаконных гаражей
Валерий Фадеев попытался оправдаться за то, что назвал аэропорт Воронежа сараем
В Воронеже полицейский раскрутил бизнесменов на 700 тысячную взятку
В Ленинском районе Воронежа обсудили вопросы малого и среднего бизнеса
Коммунальный коллапс в Воронеже – холодной воды нет и в Советском районе
Ночью в воронежском супермаркете сработала тревожная кнопка
В Воронеже обсудили вопросы организации работы с молодежными коллективами
В Воронеже жителям Северного микрорайона из-за вселенского потопа вырубили воду и тепло
Рано утром в Воронеже "семерка" насмерть сбила неизвестного мужчину
Воронежцы массово избавляются от криптовалютных ферм
Знаменитости из США передали привет Воронежу
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом в Воронежской области не превышает сезонного уровня
В Воронежской области ищут 54-летнего мужчину из Новой Усмани
Случаи продажи фальсификата красной икры на улицах Воронежа подтвердили в Роспотребнадзоре
Воронежские взятки в три раза дешевле среднероссийских
Воронежская область – третья по криминалу в ЦФО
У спикера Воронежской гордумы появился еще один заместитель