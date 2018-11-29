Студенты воронежского медуниверситета выстраиваются в ночные очереди на отработку занятий

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-29T10:56:36+03:00

По словам ребят, подтверждать присутствие на перекличках нужно и в полночь, и в шесть утра

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Читатели "КП" сообщили о странной ситуации, связанной с воронежским медуниверситетом. По их словам, студенты четвертого курса по ночам стоят в очереди на отработку оперативной хирургии.

- Дело в том, что запись начинается в 19:00 и до 00:00 нужно присутствовать на перекличках каждый час. Это необходимо, чтобы попасть в список из 17 человек. Аналогичная процедура начинается в три часа утра и до 6:30, - рассказывают наши собеседники.

Все действо происходит перед закрытыми воротами вуза. А раньше, по словам ребят, составлять списки разрешали внутри корпуса, что позволяло хотя бы не мерзнуть в холодную погоду.

- Руководство института не в курсе данной проблемы? Преподаватели, что препятствуют студентам получить рейтинг перед сессией? - негодуют участники очереди. - Или набивают цену накануне сессии? Другого объяснения - нет.

"КП" обратилось в медуниверситет за комментарием данной ситуации. Официальный ответ в вузе обещали подготовить в ближайшее время.