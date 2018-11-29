Рано утром в Воронеже "семерка" насмерть сбила неизвестного мужчину
Это произошло на улице Ростовской
Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Рано утром 29 ноября, в начале восьмого, на улице Ростовской насмерть сбили мужчину, личность которого правоохранители только пытаются установить. "Семерка", которой управлял 25-летний воронежец, двигалась со стороны улицы Королькова в направлении улицы 206 Стрелковой дивизии. Пешеход, как сообщает пресс-служба полиции, шел во встречном направлении. Другие обстоятельства случившегося сейчас выясняют.
Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По этому факту сотрудники полиции проводят проверку.